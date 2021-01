15° Giornata Serie A Diretta Tv su Sky e DAZN

Dopo la domenica di pausa per le festività natalizie torna il Campionato di Serie A con in programma la 15° Giornata che si gioca domenica 3 Gennaio.

Le partite della 15° Giornata di Serie A si giocano tutte domenica 3 Gennaio 2021, ad aprire è il Match di San Siro tra Inter e Crotone alle 12:30, il Milan di Pioli giocherà a Benevento alle 18:00 mentre la Juventus ospita l’Udinese nel posticipo delle 20:45.

Alle 12:30 l’Inter di Conte ospita a San Siro il Crotone, il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.

I nerazzurri sono al secondo posto con 33 punti a -1 dal Milan mentre il Crotone è penultimo con 9 punti. Il pronostico è tutto dalla parte dell’Inter che non può permettersi passi falsi per l’obiettivo scudetto.

Atalanta-Sassuolo

Alle 15:00 sono in programma ben 7 partite come non accadeva da lungo tempo in Serie A.

Il big match si gioca a Bergamo tra Atalanta e Sassuolo e sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Serie A.

I bergamaschi sono 7° in classifica con 22 punti mentre il Sassolo è 4° a quota 26. Uno scontro diretto per la zona champions nel quale l’Atalanta in caso di vittoria può accorciare e portarsi a -1.

Il Napoli di Gattuso che è quinto in classifica giocherà in trasferta a Cagliari, il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno.

Roma Sampdoria invece sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.

I giallorossi sono al 3° posto a quota 27 punti mentre la Samp di Ranieri è 11° a quota 17. La Roma non può permettersi passi falsi in casa se vuole recuperare terreno sulle milanesi che sono a 6 punti di distacco.

Gli altri match delle 15:00 sono Spezia-Verona, Parma-Torino, Fiorentina-Bologna e Genoa-Lazio che saranno trasmessi tutti in Diretta tv su Sky Sport.

Il posticipo delle 20:45 sarà trasmesso in diretta tv e Streaming su Dazn e vede la Juventus di Pirlo contro l’Udinese in campo allo Stadium di Torino.

I bianconeri dopo la vittoria esterna sul Parma per 4 a 0 sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina 3 a 0 e non possono permettersi ulteriori passi falsi casalinghi. La Juventus è a quota 24 punti al 6° posto a -9 dal Milan capolista.

L’Udinese è a 15 punti in una zona tranquilla di classifica e non ha nulla da perdere.

Programma 15° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Domenica 3 Gennaio:

Ore 12:30 Inter-Crotone Diretta Tv su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251

Telecronaca: Andrea Marinozzi,commento: Giuseppe Bergomi

ore 15:00 Atalanta-Sassuolo Diretta Tv su Sky Sport Serie A 253

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Luca Marchegiani

ore 15:00 Cagliari-Napoli Diretta Tv su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 256

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

ore 15:00 Fiorentina-Bologna Diretta Tv su Sky Sport Serie 254

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Massimo Ambrosini

ore 15:00 Genoa-Lazio Diretta Tv su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Fernando Orsi

ore 15:00 Parma-Torino Diretta Tv e Streaming su DAZN, DAZN1+ 212

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Massimo Gobbi

ore 15:00 Roma-Sampdoria Diretta Tv e Streaming su DAZN, DAZN 209

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Massimo Donati

ore 15:00 Spezia-Verona Diretta Tv su Sky Sport Serie A 255

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

ore 18:00 Benevento-Milan Diretta Tv su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Daniele Adani

ore 20:45 Juventus-Udinese Diretta Tv e Streaming su DAZN, DAZN1 209

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

