120 milioni di euro il 31 agosto: Mbappè lo scopre in piena notte | Accordo trovato in segreto

Tanto rumore per nulla, almeno finora è stato così. Ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riscrivere il futuro di Kylian Mbappé.

Il Principe cerca moglie. Ma non a Parigi. Potrebbe essere questo il titolo della telenovela estiva tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. Una telenovela iniziata di fatto dopo l’eliminazione agli ottavi della scorsa Champions e non ancora conclusa.

Riassunto delle puntate precedenti. Il PSG dell’allora tecnico Galtieri esce miseramente, e tanto per cambiare, agli ottavi, per mano di un Bayern Monaco che di lì a poco sarebbe stato umiliato dal Manchester City. Non segna neanche un gol ai futuri campioni di Germania. “Non ci resta che il campionato, voglio vincerlo, poi a fine stagione vedremo”.

Mbappé cambia radicalmente tono di voce da quel giorno in poi, capisce che il suo futuro non può essere a Parigi. Il suo mal di pancia esplode quando rende pubblico di aver mandato un’email ufficiale nella quale c’era scritto che non avrebbe preso in considerazione l’opzione di rinnovare il contratto, che scade nel 2024. Per più di qualcuno c’è l’ombra di Don Florentino in questo suo cambiamento. Tant’è.

Nasser Al Khelaifi, che nel frattempo vede autodistrutto il suo progetto galattico (via Messi, via anche Neymar) va su tutte le furie: lancia l’ultimatum a Mbappé, lo mette addirittura furi rosa, inveisce contro il Real Madrid, promette battaglia legale in quanto convinto che il Principe di Bondy avrebbe già trovato una nuova moglie a Madrid. Nella Madrid Merengue.

Cambio di strategia

Ben presto l’emiro qatariota capisce che i suoi modi sbattono davanti a un muro invalicabile. Mbappé non fa una piega: accetta senza proferire parola di guardare il PSG giocare, viene reintegrato (segnando subito a Tolosa nonostante l’1-1 e il secondo pari in due giornate del PSG di Luis Enrique in Ligue 1).

Non solo. Ha il sindacato dei giocatori contro, perché non può mettere un giocatore fuori squadra senza motivo, a mercato chiuso. Così cambia strategia, tenta col dialogo di non perdere una ingente somma dalla cessione di Mbappé a parametro zero, almeno così dice la stampa francese.

L’ultimo assalto

Quella inglese, invece, ipotizza ancora una cessione in questa sessione di mercato estivo che sa volgendo al termine. Secondo il Mirror, il Real Madrid starebbe mettendo a punto un piano audace per ingaggiare Kylian Mbappé adesso, senza aspettare l’1 gennaio, quando il Principe di Bondy sarà libero di firmare il benedetto pre-accordo.

Poco più di cento milioni di sterline, 120 milioni di euro al cambio, una cifra confermata perfino dalla Bild tedesca. Prendere o lasciare: sarebbe questo il piano di Florentino Perez per avere Mbappé oggi. E non domani.