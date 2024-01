120 milioni di euro: assegno sganciato per Osimhen | Addio Napoli

Dopo lo screzio tra l’agente di Kvara e Osimhen si torna a parlare della cessione dell’attaccante nigeriano direttamente a giugno. Addio Napoli.

Chissà che non abbia ragione Mamuka Jugeli, che ha insinuato il dubbio che Victor Osimhen a giugno lascerà Napoli, attirato dai petroldollari arabi. Per qualcuno la reazione scomposta dell’attaccante nigeriano, con tanto di insulti social al procuratore potrebbe essere alla stregua di un segreto rivelato.

La realtà è che Osimhen, alla vigilia della sfida contro la Roma a ridosso di Natale, a esteso il proprio contratto che scadeva a giugno 2025, di un altro anno, fino a giugno 2026. Ma perché nessun crede che l’alfiere di Spalletti e del Napoli campione d’Italia possa restare sul Golfo.

Sono in molti a essere convinti che il rinnovo di Victor Osimhen sia fittizio, nel senso sarebbe un’occasione per Aurelio De Laurentiis di monetizzare al massimo l’eventuale cessione del bomber nigeriano, attualmente in Coppa d’Africa.

Non c’è stato soltanto lo screzio a distanza con il procuratore di Kvara, dall’Inghilterra da svariate settimane si parla di un club particolarmente interessato a Osimhen, addirittura in una trattativa già avviata: quei 120 milioni di clausola sarebbero validi per gli arabi, così dalla Premier si stanno mobilitando.

Calciomercato tinto di Blues

Quella squadra a cui fanno riferimento più di un tabloid d’Oltremanica sarebbe il Chelsea. Victor Osimhen è un pallino di Todd Boehly e, a prescindere se Pochettino resterà a Stamford Bridge visto il suo pessimo ruolino di marcia, il numero uno dei Blues vorrebbe portare l’offerta irrinunciabile ad Aurelio De Laurentiis. Un’offerta proprio da 120 milioni di euro, che andrebbe a pareggiare l’eventuale assalto saudita con la differenza di una Premier che ha molto più appeal della Saudi Arabi League. Tant’è.

I Blues, durante il prossimo mercato estivo, cercheranno di dare l’assalto all’attaccante nigeriano nonostante quel prolungamento ponte, con clausola di risoluzione a 130 milioni di euro – per permettere ai partenopei di avere più forza contrattuale nelle trattative. Con tanto di aumento dai 6 ai 10 milioni di euro all’anno – retroattivo all’inizio di questa stagione – che però varrà solamente per la cessione in estate.

La posizione del Napoli

Forte di un rinnovo di contratto appena sottoscritto, il Napoli è tranquillo. Tranquillo perché sa che se Osimhen dovesse andare via questa estate nelle casse azzurre entreranno 130 milioni di euro, non pochi. Tranquillo perché non dà peso allo screzio Osi-Mamuka Jugeli.

“Sono cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori sono fraterni amici”. Così parlò Mauro Meluso, erede di Giuntoli al Napoli: “E’ evidente che delle dichiarazioni dell’agente di Kvara, un po’ fuori dalle righe, possono dare adito ad altro. Sono cose che entrano poche nel nostro spogliatoio. Sicuramente i giocatori si sono già sentiti. Quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno con Kvara, c’è davvero un ottimo rapporto tra loro”.