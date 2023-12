12 mesi di carcere: dopo il PSG il baratro | La richiesta del tribunale è allucinante

La triste storia di un personaggio passato dalle stelle del Paris Saint Germain alle stalle: durante il processo sono stati chiesti 12 mesi di carcere.

Sarà per la teoria, a conti fatti folle, dell’emiro, quella di costruire una squadra piena, zeppa, di campioni, ma senza pensare che per vincere serve una squadra e non un semplicistico insieme di giocatori.

Sarà perché chi è arrivato o era a fine carriera oppure non è riuscito ad ambientarsi in una Parigi che guarda al campionato francese come un allenamento, ma pensa sempre e soltanto alla Champions League. Sarà.

Ma ultimamente chi è passato all’ombra della Tour, ha fatto sempre una brutta fine. Perfino Leo Messi, non un giocatore qualunque, ma il Giocatore. Che a Parigi hanno avuto perfino la bizzarra idea di fischiarlo. Certo, non era il Messi di Barcelona, ma per il PSG era uno dei tanti.

Volendo è stato così perfino per Neymar, che questa estate ha salutato tutti, attirato dai petroldollari di un Al-Hilal capolista fuggitiva della Saudi Pro League, prima di rompersi praticamente tutto in nazionale, terminando anzitempo la stagione.

La triste fine di un allenatore di successo

Si potrebbe continuare per molto pensando a Sergio Ramos, al triste epilogo della lunga esperienza di Verratti a Parigi. Non che Luis Enrique stia facendo faville. Ma chi ha fallito più di tutti è stato un allenatore. In campo e fuori.

Christopher Galtier, arrivato a Parigi con uno storico scudetto con il Lille alle spalle, ha fallito, non certo solo per colpa sua. Questa estate era stato inserito anche nel casting di De Laurentiis per il dopo Spalletti. Ora è impelagato in una triste fine di un allenatore di successo.

Via a un importante processo

In Francia si è aperto il processo contro Christophe Galtier presso il tribunale penale di Nizza. L’ex allenatore del PSG e dell’OGC Nizza è sotto processo con l‘accusa di molestie morali e discriminazione per presunti fatti risalenti alla sua permanenza al Nizza durante la stagione 2021-2022.

La richiesta dell’accusa è decisamente pesante: il Procuratore Damien Martinelli ha chiesto 12 mesi di reclusione con sospensione della pena, una multa di 45.000 euro (il massimo possibile) e l’ineleggibilità per un periodo di tre anni. “La questione del digiuno durante il Ramadan è un problema”. Galtier ha provato a difendersi così sulla questione razzismo, messa nel calderone delle accuse contro l’ex allenatore del PSG. Chiosa su Jean-Clean Todibo. “È musulmano rigoroso, mi aveva detto di aver assunto uno chef personale”. Se sarà davvero così, si stabilirà proprio nel processo.