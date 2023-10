115 milioni di euro: pagano la clausola e si prendono Bruno Guimaraes | Primo colpo folle del 2024

Il perno del centrocampo del Newcastle ha firmato da poco il prolungamento del contratto, ma avrebbe una clausola che lo libererebbe.

Dopo un inizio complicato, soprattutto in Premier League, il Newcastle ha ripreso una marcia simile a quella che nella passata stagione gli ha permesso di conquistare dopo 20 anni la qualificazione in Champions League. Il pareggio scialbo, e forse non meritato, ottenuto contro il Milan, è stata la chiave.

Dopo il match di San Siro, infatti, sono arrivate quattro vittorie consecutive. Due in Premier League, ma soprattutto quella in Coppa di Lega, con cui i Magpies hanno eliminato i Campioni d’Europa del Manchester City, e quella di mercoledì sera in Champions League contro il Paris Saint Germain.

Un successo per 4-1 roboante che fa molto rumore e che ha permesso ai bianconeri di salire in vetta al gruppo più difficile della prima fase di questa Champions League. Nel match contro i parigini uno dei migliori in campo, per molti il migliore, è stato il brasiliano Bruno Guimaraes. Il 25enne è tornato ad essere il padrone del centrocampo, così come spesso gli era accaduto nella passata stagione.

Acquistato per circa 50 milioni di euro, a gennaio del 2022, dal Lione, Bruno Guimaraes è ormai uno dei centrocampisti più importanti d’Europa, fa parte stabilmente della Nazionale brasiliana ed è il vero e proprio uomo in più della squadra inglese.

Bruno Guimaraes, la clausola sul nuovo contratto

Chiaro è che su un calciatore così possano concentrarsi le attenzioni di molti top club in giro per l’Europa. Il Newcastle, però, è riuscito a fargli firmare un prolungamento di contratto molto importante e che ora vede la scadenza soltanto al 30 giugno 2028.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, però, i bianconeri sono riusciti anche ad inserire un’importante clausola rescissoria all’interno di questo contratto. Si parla addirittura di 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) da dover pagare se si vuole strappare Guimaraes al Newcastle.

Bruno Guimaraes, attento Newcastle: c’è chi paga la clausola

Una cifra proibitiva, insomma, anche se negli ultimi tempi non lo è stata poi così tanto. Uno di quei club capace di pagarla, per esempio, è il Real Madrid che, dopo aver acquistato Jude Bellingham per 105 milioni di euro più bonus, vorrebbe continuare la rivoluzione a centrocampo.

E, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo obiettivo del Real potrebbe essere proprio Bruno Guimaraes: un centrocampista completo che può agire sia davanti la difesa, sia da mezzala e che permetterebbe di colmare ancor meglio il vuoto che Modric e Kroos lasceranno quando non ci saranno più.