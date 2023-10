115 milioni di euro: è arrivata la prima proposta per Osimhen | Trema Castelvolturno

Gli azzurri tornano a sorridere al Bentegodi. Ma fino a un certo punto: Osimhen può lasciare Napoli a giugno. C’è ansia sul Golfo.

Il Napoli torna a respirare, una bella boccata d’ossigeno per Rudi Garcia, sul punto di essere esonerato da Aurelio De Laurentiis durante la sosta. Ma Verona non è stata fatal per il chiacchieratissimo allenatore francese.

Nonostante l’assenza di Osimhen (ne avrà per circa un mesetto, potrebbe tornare a fine novembre per la trasferta azzurra a Bergamo) ci ha pensato Kvara a fare le veci del goleador nigeriano.

Il Napoli ritrova estro, qualità e soprattutto una vittoria netta e convincente contro l’Hellas Verona, travolto 3-1 dai gol di Politano, con tanto di assist (2), ma soprattutto dalle prodezze del ritrovato georgiano.

Un successo scacciacrisi proprio in vista di una settimana – importantissima, soprattutto per il cammino in Champions League – con più leggerezza. Per gli scaligeri la rete della bandiera porta la firma di Lazovic: è 3-1.

Rudi Garcia fa il pompiere. Ma…

“Come tutte le partite, non di più e non di meno, era importante vincere”. Rudi Garcia fa il pragmatico, ma anche un po’ il pompiere, spegne i toni, consapevole che se il Napoli non avesse vinto, la sia posizione sarebbe stata ancora più traballante di quella che è, perché una rondine non fa primavera a marzo, figuriamoci a ottobre inoltrato.

“Abbiamo fatto due gol nel primo tempo e il terzo nella ripresa – continua l’allenatore degli azzurri – il terzo è sempre importante. Sul 3-0 normalmente la partita è finita, invece abbiamo preso un gol con un po’ di sfortuna e abbiamo rimesso il Verona in partita. Il nostro tridente offensivo Politano-Raspadori-Kvaratskhelia ha fatto bene. Menzione speciale al nostro portiere, Meret, che ha fatto un’ottima partita“.

Calciomercato Napoli, un’ombra rossa su Osimhen

Il rinnovato entusiasmo per il successo del Napoli contro l’Hellas al rientro dopo la sosta, però, diminuisce a causa delle forti indiscrezioni del mercato. L’eco dei tabloid inglesi rimbomba in Italia, fino a Castelvolturno.

In Inghilterra infatti danno per quasi fatto l’accordo tra il Liverpool e l’attaccante nigeriano sulla base di circa 115 milioni. Una valanga di soldi che, mista a un idillio non con Napoli ma con Rudi Garcia in primis, Osimhen non ha più. Quel rapporto che in estate gli aveva fatto dire no a mezzo mondo, ora non è più così saldo. E, nonostante in Arabia Saudita pioverà la classica offerta indecedente, è il Liverpool a incutere più paura.