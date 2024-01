100 milioni di euro: scandalo Leonardo Bonucci | È tutto vero

Un futuro tutto da scrivere per Leonardo Bonucci dopo il grande rifiuto della Roma. Il retroscena sul difensore dello Union Berlin.

Ci aveva fatto la bocca al un suo ritorno in Italia, per di più in una squadra ancora impegnata in Europa League, con possibilità di giocare. Non tanto per una chance di tornare in Nazionale, visto che Luciano Spalletti ha fatto altre scelte per Germania 2024, più che altro per una sorta di last dance.

Invece, sul più bello, la trattativa è saltata. C’è chi dice che Mourinho abbia fatto un passo indietro: lo Special One prima aveva ammiccato al difensore in forza allo Union Berlin, sia per esperienza sia per leadership, ma quando Mou ha sentito la voce del suo popolo, contraria all’arrivo di un ex juventino, abbia optato per il dietrofront.

C’è invece chi, dietro il grande rifiuto della Roma per Leonardo Bonucci, ci abbia visto lo zampino dei Friedkin, non tanto propensi a spendere due milioni di euro per un giocatore che il prossimo Primo Maggio compirà 37 anni.

Quale parte abbia influito di più su una trattativa saltata conta il giusto: quel che è certo è che Bonucci non vestirà di giallorosso. Secondo il credibile Alfredo Pedullà per Bonucci restare in Bundesliga sarebbe ora un problema.

L’ultima chance rimasta a Leo

Prima della Roma, questa estate, anche la Lazio alla fine aveva rifiutato l’arrivo di Bonucci, quasi costretto ad accettare la corte dello Unione Berlin. Ma l’esperienza in Germania si è rivelata un fiasco.

Per tornare in Serie A ci sarebbe una nuova possibile opzione, quella del Genoa. Ma solo se il Grifone dovesse essere costretto alla cessione di Dragusin per una proposta indecente. Difficile che sia un’italiana, più probabile il Tottenham, alla disperata ricerca di un difensore.

Leo e quel no da 100 milioni

A conti fatti non era meglio se Leonardo Bonucci fosse andato via dalla Juventus nel 2016? Il clamoroso retroscena è stato proprio il viterbese a rivelarlo: “Sono stato molto vicino al Manchester City. Avevano offerto più di 100 milioni di euro alla Juventus, ma insieme con il club abbiamo deciso di proseguire insieme. Ci sono state altre chiacchiere nel 2017, dopo che la Juventus mi mise in vendita… Probabilmente le cose dovevano andare così”.

Un piccolo rimpianto c’è, vista anche la burrascosa fine con la Juventus. “Essere allenato da Guardiola sarebbe stato un grande arricchimento – ammette – sarei cresciuto ma non posso pentirmi, ho vinto tanti trofei e anche l’Europeo. Ho sempre lasciato che il cuore mi guidasse ed è per questo che sono rimasto alla Juventus”. E adesso? Lo scopriremo solo vivendo il calciomercato di gennaio.