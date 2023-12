10 punti di penalizzazione in classifica: presentato il ricorso d’urgenza | Classifica distrutta

Stravolgimenti in classifica dopo i pesantissimi dieci punti di penalizzazione che provocano un inevitabile ricorso d’urgenza.

Lo scorso anno la Serie A ha avuto a che fare con una penalizzazione del genere. In prima istanza addirittura maggiore, con quel -15 inflitto alla Juventus dalla Corte d’Appello. Che lo giustificò per la gravità e la durata di quello che di lì a breve sarebbe stato formalizzato come un illecito.

Anche quel provvedimento federale di fine gennaio 2023, figlio del famigerato “caso” plusvalenze, fu impugnato immediatamente dalla Juventus a marzo, che si rivolse al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, contro la sentenza della Corte Federale di Appello.

La Juventus chiedeva in via principale al Collegio di Garanzia di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ‘fatti nuovi’ idonei a sovvertire la “ratio decidendi” della sentenza revocata. Aveva parzialmente ragione.

Fu una sentenza molto sorprende, perché di fatto il Collegio di Garanzia accolse l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, respingendo quelli di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, ma tolse quel -15 e di fatto riaprì un processo chiuso con un patteggiamento.

Tutto il mondo è paese

Chissà se accadrà la stessa cosa in Premier League, dove mentre si dibatte per eventuali inadempienze dei campioni d’Europa del Manchester United, dove però tiene banco il caso Everton.

Non c’entrano le plus valenze, ma chissà che non sia un processo simile a quello della Juventus, se non fosse che riguarda il macro discorso economico dei club, in questo caso sono in ballo una serie di violazioni alla normativa che regola il Fairplay Finanziario della massima serie inglese.

L’Everton sulla scia della Juventus

Proprio come la Juventus, infatti, anche il club di Liverpool ha deciso di impugnare questa sentenza, ufficializzando tramite i propri canali la decisione di presentare ricorso al collegio giudicante della Premier League.

Adesso verrà nominata una commissione d’appello per esaminare il caso. Per quanto riguarda la classifica, i Toffees scendono all’ultimo posto di Premier, con 4 punti, gli stessi del Burnley: la quota salvezza attualmente dista cinque punti. “A causa della due diligence in corso la nostra situazione è quella che tutti conosciamo – dice Sean Dyche, manager dei Toffees – la squadra credo, però, che sia ben bilanciata”. Niente mercato, dunque. Anche se sulle rive della Merseyside biancazzurre sperano che sia solo l’unica brutta notizia.