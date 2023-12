10 milioni di euro: la Roma fa un capolavoro vendendo uno scarto | Se ne va di corsa

Nel segno del calciomercato sostenibile. Roma alla ricerca di un capolavoro: vendere una seconda linea a tanto, per investire.

Il successo contro il Napoli ha permesso alla Roma di rilanciarsi, operando il sorpasso proprio sugli azzurri, ora addirittura settimi e continuare a battagliare per uno dei quattro (forse cinque) posti che danno diritto alla prossima Champions League.

“Di mercato non parlo, si parlerà a gennaio. Abbiamo ancora una partita prima e quando si parla di mercato si deve partire dal presupposto che la Roma vive una situazione di grande difficoltà per il Financial Fair Play, un conto è ciò che vogliamo, un conto ciò che vogliamo fare”.

Mourinho resta concentratissimo ma la risposta alla domanda su Bonucci non l’ha mica smentita. “A me piacerebbe un difensore top centrale di futuro – ha ammesso lo Special One – non mi sembra che sarà possibile”. Non è mica detto.

La Roma sta lavorando in tal senso. Come? Con la regola numero uno del mercato sostenibile: vendere, per acquistare un giocatore più funzionale allo Special One, partendo dal presupposto che Mourinho resti a Roma, anche se i sentori sembrano andare in tal senso.

Come ottimizzare al massimo una cessione non remunerativa

A giugno potrebbe essere il turno di Spinazzola, in scadenza di contratto, corteggiatissimo, colui che può formare un tesoretto per le strategie di calciomercato della Roma. A gennaio potrebbe essere il turno di Vina.

La situazione che arriva dal Sudamerica è un’onda da cavalcare per l’uruguagio di Empalme Olmos, classe 1997, in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Vina avrebbe ammiccato a questa soluzione.

Oro colato per le casse della Roma

Da qui la super occasione per la Roma. Secondo il Tempo, infatti, il Flamengo sarebbe tornato nuovamente alla carica per portare l’uruguagio in Brasile. Sull’ex calciatore giallorosso ci sarebbe anche l’interesse da parte del Corinthians, (tutto a vantaggio della Roms) ma Vina avrebbe già un accordo verbale ed economico con il club carioca.

Nel caso in cui l’operazione andasse in porto, l’iter è di facile comprendonio: si interromperebbe subito il prestito con il Sassuolo e il giocatore sarebbe pronto a vivere la sua nuova esperienza lontano dall’Italia. Per la Roma un vero e proprio capolavoro: entrerebbero dieci milioni di euro direttamente a gennaio. Così sarà più facile dare l’assalto al difensore top che richiede Mourinho. Che ovviamente non può essere, né sarà, Chris Smalling.