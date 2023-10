1 milione adesso, a giugno ne riparliamo: Zhang studia la trappola perfetta | L’Inter chiude l’accordo

Svolta Zhang: Suning e la mossa perfetta per rendere l’Inter ancora più competitiva in campo e solida fuori. Il piano per la Beneamata.

Pausa di riflessione. E non potrebbe essere altrimenti visto che Simone Inzaghi ha 16 nerazzurri in giro per l’Europa e per il mondo con le rispettive nazionali. Un’occasione per riflettere su cosa sta andando storto.

Sì perché dal derby di metà settembre alla sosta l’Inter è passata da +3 sul Milan a -2, perdendo punti sanguinosi per strada in casa, perdendo in casa con il Sassuolo della bestia nera Berardi e pareggiando con il Bologna, da 2-0 a 2-2.

L’obiettivo è reimpostare il tutto, magari con un turn over meno scientifico e una gestione differente da parte del tecnico piacentino, sperando magari di avere quanto prima Marko Arnautovic, che sta sfruttando la sosta per recuperare dall’infortunio muscolare.

Ma non c’è solo in Simone Inzaghi pensando in questa sosta nerazzurra per gli impegni delle nazionali. C’è un Zhang pensante a come rendere l’Inter più forte sia in campo sia fuori e un Marotta pensante sul fronte mercato.

L’Inter e il rinnovo di Lautaro Martinez, la situazione

Prima i tuoi, gli altri se puoi: questo lo slogan di Marotta. In tal senso l’Inter è decisa a dare un’accelerata per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. Entro la ripresa del campionato sono attesi a Milano i rappresentanti dell’agenzia Wasserman, come rivela Gazzetta dello Sport: l’esterno olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, ma l’estensione fino al 2027 è un premio per la crescita dimostrata nel suo percorso.

Novità in arrivo anche per Lautaro Martinez, come si evince dal suo procuratore, Alejandro Camano: “Abbiamo molte speranze e aspettative di trovare un accordo con l’Inter – dice a SportItalia – Lautaro a Milano è felice“.

Inter, i pensieri di Zhang: mossa immediata

Intanto Zhang ha pronto il piano per chiudere la sponsorizzazione con Qatar Airways: un milione di euro per il resto della stagione, con l’obiettivo di diventare sponsor sulle maglie nerazzurre per la prossima stagione, attualmente scoperto.

Per ora, infatti, i nerazzurri hanno l’accordo di main sponsor con Paramount, partnership che scadrà a fine stagione, nel giugno 2024. Da qui l’accelerata di Suning con Qatar Airways, con la speranza di aumentare i ricavi su questo fronte. Una sponsorizzazione, inoltre, che serve anche a dare una sistematina ai conti dell’Inter, sempre in rosso anche se meno acceso.