1 miliardo di euro: nella sede dell’Inter è esplosa la bomba | C’entra di nuovo l’Arabia Saudita

Inzaghi pronto a ripartire dopo il rallentamento in Champions. Ma dal mercato non arrivano buone notizie: i soliti noti pronti a colpire.

Il pari di San Sebastian contro una spigliata Real Sociedad ha riportato la capolista a punteggio pieno della Serie A, che in Italia viaggia a una media di sole vittorie e più di tre reti a partita, sulla terra.

Niente allarmismi, ma l’Inter vista al debutto da vice campione d’Europa ha compiuto un bel po’ di passi indietro, ma comunque è riuscita a non perdere, portandosi a casa un punto molto importante per la qualificazione agli ottavi di finale.

Oltre che per il mantenimento dell’imbattibilità stagionale, le altre buone notizie per Simone Inzaghi sono date certamente da Hakan Calhanoglu, fuori per infortunio in Champions: il centrocampista turco si è allenato con il gruppo e potrebbe anche partire dall’inizio nella trasferta del Castellani contro l’Empoli.

Niente da fare, invece, per Juan Cuadrado, in via di miglioramento ma non ancora pronto, alle prese con l’infiammazione al tendine, out anche Sensi per un affaticamento al flessore, difficile se non impossibile vederli in campo anche per il turno infrasettimanale contro il Sassuolo.

Simone Inzaghi e il regalo di compleanno a Frattesi

“Al centrocampista dell’Inter i migliori auguri da parte del club e di tutti i tifosi!“. L’Inter in settimana ha scritto così per festeggiare Davide Frattesi, reduce dalla rete indimenticabile nel derby e sempre più decisivo con la maglia della Beneamata.

Ora però tocca a Simone Inzaghi: tante belle parole, direttamente proporzionali alla velocità con cui l’Azzurro si è inserito nei meccanismi oleati dell’allenatore della Beneamata, ma mai una volta titolare: nel settimana del suo compleanno è un regalo che ci sta tutto.

Cessione Inter, ecco chi è pronto ad accontentare Zhang e Suning

Il mercato sostenibile e i colpacci del dinamico duo Marotta-Ausilio hanno certamente migliorato la qualità (e profondità) della rosa di Simone Inzaghi, ma quel super buco in bilancio non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri.

Secondo il Corsport, Suning, che nel frattempo continua a cercare partner per colmare quel buco finanziaria, potrebbe pensare alla cessione del club. Perché? Perché secondo il quotidiano capitolino sarebbe trapelato da ambienti finanziari una proposta fatta arrivare a Raine Group, la banca d’affari che assieme a Goldman Sachs ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier del club nerazzurro a potenziali investitori. Ci sarebbe un “soggetto di provenienza mediorientale” interessato a rilevare la maggioranza delle quote societarie nerazzurre. A breve potrebbe arrivare perfino un’offerta ufficiale, si ipotizza da un milione di euro, circa.